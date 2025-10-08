Fede Bal volvió a ser noticia recientemente luego de que se viralizara un video besándose con Juli Roque, la notera de Los Profesionales de Siempre, en el after de los Martín Fierro. Este suceso se suma a una serie de vínculos que trascendieron en las últimas semanas, ya que anteriormente se lo había relacionado con Evelyn Botto —quien aclaró que solo se "divertían"— y con Victoria Puig, hija de Alexis Puig.

Cansado de los escándalos y de que las infidelidades fueran las protagonistas en sus numerosas relaciones, el hijo de Carmen Barbieri tomó una drástica decisión: aseguró que no quiere volver a ponerse de novio nunca más.

Publicidad

El actor le reveló esta decisión a Yanina Latorre en una conversación que la conductora se encargó de exponer públicamente. Bal le confesó que no busca más pareja.

Al ser consultado por Latorre sobre cuántas relaciones sin compromiso mantiene al mismo tiempo, Bal respondió que está "muy suelto", y que se encuentra "haciéndome cargo de mis deseos, de mi sinceridad".

Publicidad

El actor afirmó que está pasando por el mejor momento de su vida y que ya no quiere volver a ser infiel. Reconoció que, en el pasado, "lastimé porque no podía controlarlo. Ahora ya no". Bal fue enfático al decir que no cree poder estar en pareja con una sola persona nunca más.

Fede Bal explicó su nueva filosofía de vida y los vínculos que establece: "Todos saben por mí el tipo de vínculo que puedo ofrecer". Si bien admitió que un poco se "enamora" de las mujeres con las que sale, añadió que "se me pasa rápido".

Publicidad

El actor sentenció que este estado actual de libertad "no se compara con nada de lo que sentía antes". Además, detalló cómo ven la situación las mujeres con las que sale: "Cada mujer es un nuevo universo. Cada una propone algo increíble y saben y entienden a lo que me refiero cuando explico lo de vivir el momento".

Bal concluyó que sus parejas casuales saben que "solo se quedan con lo que yo les doy y, por lo visto, alcanza y sobra también". Respecto a la posibilidad de ser padre, el actor la ve todavía lejos.