El Trece está inmerso en una etapa de profundos cambios en su grilla, que incluyen la confirmación de la partida de Los 8 Escalones (con la conductora Pampita) y la incorporación de Moria Casán con su propio programa en las mañanas. En medio de estas transformaciones, surgió un fuerte rumor sobre la posible salida de una de sus figuras más exitosas y queridas: Darío Barassi.

El periodista Guido Záffora fue quien aseguró que el conductor se iría de El Trece "Por decisión personal y lo están tanteando de otros canales".

Darío Barassi se convirtió en una apuesta fuerte para El Trece durante la pandemia. Con programas como 100 argentinos dicen y, más recientemente, Ahora caigo, el conductor cumplió "con creces". Gracias a su personalidad y humor, se consagró como una estrella querida del canal y alcanzó el éxito en las tardes de la cadena.

Su popularidad fue reconocida con dos premios Martín Fierro por esos programas.

Barassi ha demostrado su capacidad para mantenerse airoso en la competencia, ya que soportó varios cambios de horario y logró enfrentarse con éxito a novelas turcas y realities de Telefe.

Aunque tiene el éxito asegurado en El Trece, el conductor parece estar considerando "dejar los programas". Guido Záffora dejó abierta la posibilidad de que esta salida no sea definitiva, recomendando: "Mímenlo".

Una de las razones que se barajan para su decisión es la necesidad de priorizar su vida personal. En los últimos años, Darío Barassi fue padre en dos oportunidades y perdió a su madre. Tener tiempo para su familia "también podría ser una de las razones" por las que elige dar un paso al costado de El Trece.