El robo de 43 vaquillonas de raza Holando-Argentino, con un peso de entre 120 y 200 kilos, ocurrió en una zona rural ubicada a 30 kilómetros de Paraná, Entre Ríos, y provocó alarma entre los productores de Colonia Merou. El hecho fue denunciado en la comisaría de Seguí, y se estima un perjuicio económico superior a los 40 millones de pesos.

El jefe de Operaciones de la Dirección de Delitos Rurales, Marcelo Della Giustina, confirmó que la investigación está en curso y que se recolectan pruebas y testimonios. “Se trata de un número importante de animales. Se dio intervención a la Brigada Paraná, que inició las tareas investigativas para recolectar pruebas y testimonios”, explicó.

Según las autoridades, la maniobra no fue casual y se presume que los delincuentes tenían conocimiento del terreno y de cómo trasladar los animales. Aunque las vaquillonas contaban con caravanas identificatorias, no estaban marcadas, lo que podría facilitar su rastreo en caso de aparecer en remates o traslados fuera de la zona.

La Brigada de Delitos Rurales activó controles en rutas, caminos vecinales y puestos fronterizos provinciales. Los investigadores analizan la posibilidad de que se hayan utilizado más de un vehículo, posiblemente camiones de transporte rural, para el traslado de los animales.

El caso generó preocupación entre los productores locales, quienes reclaman un refuerzo en los patrullajes rurales ante el aumento de hechos similares en los alrededores de Paraná. La investigación continúa bajo las directivas de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales, en conjunto con la División de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.