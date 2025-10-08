El aire en el estudio de grabación aún no terminaba de asentarse, cuando Hernán Drago soltó una inesperada confesión. Sentado frente a la periodista Maia Chacra, el modelo y panelista reconoció: “Todavía ni siquiera lo conté en los medios, eh... ahora que ha pasado un tiempito, por la herencia de apellido. Hace un mes falleció mi papá, que es la primera vez que lo digo públicamente”.

La noticia fue impactante, y el modelo se encontraba "envuelto en la emoción de lo no dicho". Maia Chacra compartió un dolor similar, ya que su propio padre había partido apenas tres meses atrás, lo que detuvo el tiempo en el estudio mientras ambos hablaban de la ausencia.

Hernán Drago se refirió a la enfermedad de su padre, un hombre que al momento de la pandemia tenía 72 años y era "muy activo".

Drago reconstruyó los días finales, explicando que en pandemia su padre “dejó de relacionarse, dejó de hablar y empezó como olvidadizo”. Posteriormente, tuvo demencia senil.

A partir de ese momento, comenzó a desorientarse. Un día, “se perdió saliendo de casa, lo tuvimos que ir a buscar”. Esta desorientación lo llevó a terminar con Alzheimer, una enfermedad que obligó a la familia a llevarlo a un geriátrico para que tuviera cuidado 24/7.

Aunque el relato fue doloroso, Drago sintió que el desenlace, al final, fue mejor que lo que temían: “Hoy es mejor que haya sido así este desenlace que lo que queríamos, por supuesto, todos los que lo amamos que no sufra. No sufrió”. Drago es el menor de tres hermanos.

Al hablar sobre la herencia y el peso de su historia familiar, el modelo enfatizó el legado de su padre: “Fue un gran padre y me dejó el legado del apellido, se cuida, se respeta, porque él fue una de las mejores personas que conocí en mi vida”.

Finalmente, Drago reflexionó sobre las durezas de la vida, reconociendo que la experiencia de pasar los 50 años implica haber tenido "noticias durísimas de la vida como alegrías y felicidades". Y concluyó, en un mensaje para la audiencia: “La vida nos golpea como a todos”.