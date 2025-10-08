En la madrugada de este miércoles, Adriana Miriam Velázquez y Mariana Belén Bustos fueron encontradas muertas en su vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2300, en el barrio Thompson de Bahía Blanca. Los cuerpos estaban calcinados dentro de una habitación, lo que llevó a la Justicia a investigar un posible doble femicidio.

El hallazgo se produjo tras el llamado de vecinos que alertaron sobre un incendio en el domicilio. Personal policial y bomberos del Cuartel Central acudieron al lugar y encontraron los cadáveres, junto a rastros de combustible y puertas forzadas.

Leandro, hijo de Adriana y hermano de Mariana, aseguró a medios locales que existió una clara intencionalidad: “Mi mamá y mi hermana tenían miedo. Hubo ataques previos, amenazas y denuncias”, declaró. Vecinos señalaron que alrededor de las 22:30 se escuchó un disparo, seguido por el incendio unos minutos después, según registros de cámaras de seguridad.

El fiscal Jorge Viego, a cargo del caso, ordenó la toma de declaraciones a familiares y vecinos, el relevamiento de cámaras públicas y privadas, y la recolección de rastros por parte de la Policía Científica y bomberos. Hasta el momento no hay detenidos, aunque las autoridades no descartaron nuevas medidas en las próximas horas.

Los vecinos describen a las víctimas como personas trabajadoras y humildes, que llevaban más de 30 años viviendo en la zona y habían sufrido la pérdida del jefe del hogar hace dos años. La comunidad expresa conmoción y exige avances rápidos en la investigación.