Concretar una cita no es tarea fácil en los tiempos que corren, una dificultad que se intensifica para los famosos, quienes a menudo dudan de las verdaderas intenciones de quienes se acercan a ellos. Las aplicaciones de citas pueden ser una herramienta muy útil, pero para José María Muscari se han convertido en una fuente de dolores de cabeza.

El productor teatral comentó el drama que vive cuando intenta utilizar estas plataformas en Los 8 escalones, el ciclo de preguntas de El Trece que actualmente conduce Pampita —y que pronto llegará a su fin—. Muscari expresó estar molesto e indignado por la situación.

“Una aclaración para los que me encuentran en las aplicaciones de citas: soy yo”, expresó el productor de teatro.

Pampita, conductora del ciclo, advirtió que el problema de Muscari es que “por ahí no te dan bola porque piensan que es fake”.

Muscari confirmó la dificultad y detalló la molestia que le generan los usuarios: “Tengo que estar mandando audios, videos, me tienen podrido”. Incluso, reveló algunos de los insólitos pedidos que recibe para comprobar que realmente se trata de él: “Lo que me piden: haceme una foto con los cinco dedos, decime okey. Me tienen podrido”.

Finalmente, el actor y director sentenció que esta situación arruina cualquier posibilidad de iniciar una relación. El vínculo, según Muscari, comienza con el pie izquierdo, lo que le hace perder el interés: “Aparte es como que el match ya empieza mal, después ya no tengo ganas. O sea, soy yo, basta”.