La oposición en la Cámara de Diputados consiguió este martes el quórum necesario para debatir el proyecto de ley que busca poner límites al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del presidente Javier Milei.

Con 130 legisladores sentados en sus bancas, el kirchnerismo, la UCR disidente, Encuentro Federal y un grupo de exlibertarios lograron abrir la sesión para tratar la iniciativa que apunta a recortar el margen de acción del Poder Ejecutivo, que actualmente tiene minoría parlamentaria tanto en Diputados como en el Senado.

El debate se da en medio de la tensión entre el oficialismo y los bloques opositores, que acusan al Gobierno de abusar de los DNU para avanzar con medidas sin el respaldo del Congreso. Por su parte, desde La Libertad Avanza sostienen que los decretos son necesarios para implementar las reformas económicas de emergencia que impulsa el presidente.

De aprobarse, el proyecto representaría un importante freno político para el Ejecutivo y modificaría el equilibrio de poder entre el Congreso y la Casa Rosada.