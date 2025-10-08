El paso por un reality show no garantiza una carrera mediática. Si bien Gran Hermano genera fanatismos y detractores, son muy pocos los ex participantes de las últimas ediciones que logran trascender el fenómeno y cimentar una carrera.

Frente a la falta de oportunidades en el medio, un ex "hermanito" de la última edición tomó una drástica decisión: abandonar el país para probar suerte afuera.

Quien se mudará al continente asiático en unos días es Sebastián Bello, más conocido como "Bambi". El muchacho mendocino de 24 años reveló sus nuevos rumbos en el programa Se picó, conducido por Gastón Trezeguet en Mix TV (canal 85 de Flow) y vía stream por República Z.

Sebastián Bello contó que se irá a India a vivir y trabajar de modelo. El joven, que alternaba su residencia entre Mendoza y Buenos Aires, donde se hospedaba en la casa de su amiga Romina Uhrig porque alquilar un departamento en Palermo era "carísimo", explicó que buscó una agencia afuera y se dio esta oportunidad.

Bambi afirmó estar "contento y ansioso" por el nuevo desafío que se avecina. Él aclaró que antes de entrar a Gran Hermano, ya trabajaba de modelo en Mendoza y que entró al reality buscando hacerse "más conocido".

El ex participante, quien no conoce India, y ni siquiera ha viajado antes a Europa, ni mucho menos a Asia, reconoció que será una experiencia "muy fuerte y el choque cultural muy grande".

Respecto a los detalles del viaje, Bello reveló que ya firmó un contrato con una "agencia madre" que le hará el contacto con la agencia de India. Este contrato tiene una duración de seis meses y la mudanza se concreta el próximo mes, lo que implica que pasará las fiestas en el país asiático.

Bambi concluyó que se toma esta nueva etapa "como otro GH pero afuera". En una revelación sorpresiva, añadió que su familia se estaba enterando de la decisión en ese mismo momento, a través del programa.