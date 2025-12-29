El exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, Rodolfo Bloch, fue demandado civilmente por 150 millones de pesos tras ser señalado como responsable de daños psicológicos, físicos y laborales contra una empleada. La acción, radicada en el fuero contencioso y administrativo, responde a hechos de abuso y acoso sexual y laboral que habrían ocurrido en diciembre de 2022.

Roberto Correa Esbry, abogado de la denunciante, fundamentó el reclamo destacando la severidad de las secuelas. “Hemos concluido que han existido daños irreparables sobre la víctima, en esta situación de abuso y acoso laboral y sexual, que ameritan una reparación simbólica y material a través de una suma de dinero”, explicó el profesional en radio Sarmiento.

Publicidad

A pesar del monto solicitado, Correa Esbry aclaró que el objetivo es la reparación integral. “Nada va a devolverle la tranquilidad ni retrotraer su vida al momento anterior del suceso, diciembre del 2022. Nada va a devolver eso, pero en definitiva uno busca la reparación integral”, afirmó. Sobre la responsabilidad del exfuncionario, añadió: “Se hace una demanda civil para el autor material, en lo que hemos considerado un abuso”, y confirmó: “La demanda es por 150 millones de pesos”.

El daño psíquico de la víctima consta en el expediente a través de pericias especializadas. “Concretamente hay un daño psicológico que está verificado a través de pericias que se realizaron a la víctima. Una perito especialista en el tema, una psicóloga, determinó los padecimientos que tuvo”, detalló el letrado.

Publicidad

Según la demanda, el impacto trascendió lo personal para afectar su carrera en la UNSJ. “Hubo hostigamiento institucional y pérdida de posibilidad de ascenso en la UNSJ, además de una situación particular con todo el hostigamiento posterior al hecho”, denunció Correa Esbry. Asimismo, aseguró que la salud general de la mujer decayó notablemente: “Ella no volvió a tener una vida normal después de lo ocurrido. Se complicó con agravamientos de su salud física y psíquicamente, y eso se ha comprobado con los estudios que fueron acompañados en el informe”.

Finalmente, el abogado puntualizó que la afectada, quien se desempeña como directora, sufrió bloqueos en sus tareas durante la gestión de Bloch. “Ella es directora en la facultad y, a partir de este momento, cuando Bloch era decano, le impidieron trabajar”, concluyó.