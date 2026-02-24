Quién es Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach que entró a Gran Hermano

Manuel Ibero, reconocido por su anterior relación con Zoe Bogach, hizo su ingreso a la casa de Gran Hermano 2026 emitida por Telefe con la intención de marcar su propio camino en el reality. El joven, oriundo de Zárate, se presentó destacando su autoconfianza: “Soy Manuel Ibero y soy de Zárate. Soy un chico súper seguro de mí mismo”.

Su participación tiene como eje central el desafío a las etiquetas sociales y la búsqueda de romper con prejuicios establecidos. Según explicó: “Vengo al juego a romper con el paradigma o estereotipo que hay de que si estás trabado no sos inteligente. Soy un tipo que está bastante preparado, estudié gran parte de mi vida”. Con esta premisa, el concursante busca desarmar la asociación entre la apariencia física y la capacidad intelectual.

Publicidad

Ibero no ocultó los rasgos más complejos de su personalidad, admitiendo ser una persona que puede generar rispideces en la convivencia. “Soy una persona bastante egocéntrica, un poquito soberbio, manipulador”, confesó abiertamente. Para el jugador, estas características no son debilidades, sino componentes fundamentales de su plan táctico dentro de la competencia. Al respecto, aseguró: “Al tener un carácter más o menos fuerte, para el juego me va a servir mucho. Me voy a hacer notar mucho más que alguien que por ahí no se mete en conflictos”.

Con una mentalidad enfocada en el protagonismo y el uso del enfrentamiento como una herramienta estratégica, Manuel Ibero se perfila como un concursante que buscará dividir las opiniones de los espectadores desde el primer día de su estadía.