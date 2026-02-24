Boca Juniors iniciará esta noche su camino en la Copa Argentina 2026, cuando se mida con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, equipo del Federal A, en los 32avos de final del certamen más federal del país. El juego comenzará a las 21.15 hs en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, será televisado por TyC Sports y dirigido por el árbitro Facundo Tello.

Ante un rival de menor jerarquía en la previa, el entrenador Claudio Úbeda realizará varios cambios en la alineación respecto al equipo que viene de empatar en el Torneo Apertura, apostando por una formación con mayoría de suplentes y dando lugar al debut como titular del delantero Adam Bareiro, reciente incorporación del club.

La decisión de rotar el once responde también al irregular comienzo de Boca en la temporada, donde el equipo se ubica fuera de los puestos de clasificación y viene de empatar ante rivales importantes, por lo que este partido copero se presenta como una oportunidad para generar resultados positivos y dar aire al ciclo del DT.

Gimnasia de Chivilcoy, por su parte, llega motivado a la cita histórica: el conjunto bonaerense debuta en la Copa Argentina tras competir en el Torneo Federal A, sin presión pero con el desafío de dar una sorpresa ante uno de los clubes más grandes del país.

Además de la transmisión por TV en TyC Sports, también puede seguirse el partido minuto a minuto y en directo por internet a través de plataformas oficiales del canal.