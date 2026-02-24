En 2026, las empresas argentinas proyectan ajustar los salarios en promedio un 23%, en línea con la inflación estimada para este año, y optan por esquemas más espaciados de aumentos, según un relevamiento realizado por PwC Argentina a 148 organizaciones de todo el país. Esta convergencia entre salarios e inflación marca un cambio significativo respecto a años anteriores, donde los ajustes quedaron por debajo de los precios y la planificación fue más reactiva.

El estudio refleja que casi la mitad de las empresas planifica de uno a tres ajustes salariales durante el año, una proporción que supera ampliamente a la de 2025, y que indica una mayor previsibilidad y previsión en las decisiones de recursos humanos y compensación. Estos cambios se dan en un contexto económico desafiante, donde todavía persisten presiones inflacionarias, pero con expectativas de menor volatilidad que en períodos recientes.

Publicidad

En 2025, la inflación alcanzó el 31,5% mientras los salarios para el personal fuera de convenio crecieron un 29,56% promedio, con sólo un tercio de las compañías logrando incrementos iguales o superiores a ese índice. Para 2026, las proyecciones salariales reflejan una apuesta a la estabilidad y la planificación estratégica, con un enfoque más centrado en la gestión integral del “payroll” y las compensaciones.

Más allá de los incrementos porcentuales, el informe subraya que las empresas están reforzando herramientas de retención y atracción de talento, incorporando beneficios adicionales y diferenciaciones por desempeño, junto con bonos y otras ventajas no salariales. Además, se evidencia un interés en mejorar la digitalización de los procesos de liquidación de haberes, con muchos empleadores priorizando sistemas automatizados para optimizar tiempos y reducir errores.

Publicidad

En este nuevo escenario, las áreas de Recursos Humanos juegan un rol más estratégico, ya que la convergencia entre inflación y salarios permite pensar políticas de compensación con una mirada más alineada al negocio y al desempeño individual, y no solo como respuesta a la presión de los precios.