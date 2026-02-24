A cuatro años del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski aprovechó el aniversario para hacer un pedido explícito de apoyo a Estados Unidos y a la comunidad internacional, en un mensaje que mezcla conmemoración, resistencia y la demanda de respaldo para lograr “una paz sólida, digna y duradera”.

En un mensaje difundido este martes, Zelenski afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, no logró sus objetivos militares, no ha “quebrado a los ucranianos” ni ha ganado la guerra, subrayando la resiliencia de su país frente a una invasión que debía durar días y que suma ya cuatro años de combate.

El mandatario también rememoró una llamada con el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde rechazó evacuar Ucrania cuando se enfrentaban a la caída de Kiev en los primeros días de la guerra, y enfatizó que lo que necesitaba entonces, y ahora, era armamento y apoyo estratégico, no un “taxi” para salir del país.

En el marco de las ceremonias por el aniversario, líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitaron Kiev para reafirmar el compromiso con Ucrania y su lucha por recuperar la paz en sus términos, al tiempo que exhortaron a sostener el respaldo político y militar.

El discurso de Zelenski también destacó el sufrimiento humano y material que ha provocado el conflicto: millones de desplazados internos y refugiados, pérdida de vidas y destrucción masiva de infraestructuras, mientras el país se mantiene firme en su rechazo a ceder territorio a cambio de un alto el fuego.

En este contexto, el presidente urdió su pedido a Estados Unidos para que continúe y fortalezca su papel como socio clave de Ucrania en lo militar, diplomático y económico, argumentando que ese respaldo es fundamental para asegurar un futuro de paz y justicia, tras años de devastación y resistencia.