El magistrado Carlos Mahiques renunció como subrogante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que debía resolver si la causa por la lujosa quinta de Pilar, vinculada al dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino, continúa en el juzgado federal de Campana o regresa al fuero penal económico.

La decisión se produjo un día después de que trascendiera públicamente que Mahiques habría celebrado su cumpleaños en ese mismo predio, de 5,5 hectáreas y valuado en más de 20 millones de dólares, propiedad que la Justicia investiga por presunto lavado de activos y ocultamiento de titularidad detrás de testaferros.

Publicidad

La renuncia de Mahiques se enmarca en una creciente polémica judicial y política: la Coalición Cívica había solicitado su apartamiento del caso por presuntas dudas de imparcialidad tras la publicación de su supuesto festejo en esa quinta atribuida a Toviggino, algo que el juez ha negado aunque no detuvo el escándalo.

En su comunicado formal, Mahiques explicó que se aparta de la subrogancia por motivos “estrictamente funcionales”, y no mencionó directamente el cumpleaños ni la pertenencia de la propiedad. Aun así, su salida de la Sala I abre incertidumbre sobre el cronograma de la investigación y sobre quién tendrá el voto decisivo en un expediente de alta exposición pública.

Publicidad

Mahiques no abandona la Cámara Federal de Casación, ya que continuará ejerciendo como titular en la Sala III del tribunal, pero no participará en la definición sobre la competencia de la causa que involucra a Toviggino y las posibles maniobras para dilucidar la verdadera titularidad del predio en Villa Rosa.

El episodio se suma a un debate más amplio sobre la necesidad de garantizar imparcialidad en causas sensibles, en particular cuando jueces que deben decidir sobre decisiones de gran impacto enfrentan circunstancias que, aunque negadas, pueden percibirse como conflictos de interés por sectores políticos, judiciales y mediáticos.