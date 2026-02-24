Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la modelo y creadora de contenido María Julissa se convirtió en el centro de atención mediática. En diversas plataformas digitales comenzaron a circular versiones que la señalaban como supuesta amante del capo o incluso como la persona que ayudó a las autoridades a dar con su paradero.

Ante el crecimiento de estas suposiciones, la influencer, quien cuenta con 3.5 millones de seguidores en su cuenta principal, utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente cualquier nexo con el narcotraficante. A través de un mensaje directo, expresó: “Quiero tomarme un momento para aclarar una situación que me parece importante abordar de manera directa y transparente. Quiero dejarlo absolutamente claro: yo no tengo nada que ver con esa situación”.

La celebridad de internet hizo énfasis en el impacto negativo de las noticias sin sustento. “La información que está circulando es falsa y carece de fundamento. Les pido que no compartan contenido sin verificar y que no den por cierta cualquier publicación que vean en redes. La desinformación puede causar mucho daño”, aseveró en su descargo. Asimismo, concluyó su mensaje con un agradecimiento a su comunidad: “Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de preguntar directamente y a quienes me han brindado su apoyo. Les pido que no caigan en noticias falsas y que consulten siempre fuentes confiables y oficiales”.

María Julissa suele compartir contenido sobre su vida cotidiana, su relación con su pareja, el youtuber y streamer Stiven, y su interés por el deporte. Además de su perfil principal, gestiona una cuenta alterna bajo el nombre de "Barbie beisbolista", donde publica imágenes que resaltan su figura.