La policía de Neuquén capital y el equipo de la Fiscalía de Homicidios de Neuquén investigan la muerte de un bebé cuya familia lo encontró sin vida dentro de un balde con agua en una vivienda de la zona céntrica, en un caso que conmociona a la comunidad y que todavía no tiene una versión oficial definitiva sobre lo ocurrido.

El hallazgo se produjo en la mañana del martes, cuando familiares notaron que el bebé no respondía y estaba en un balde con agua dentro de la casa, por lo que dieron aviso de inmediato a las autoridades. Ante este descubrimiento, los efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) realizaron las primeras pericias en el lugar para asegurar la escena y recolectar pruebas físicas que ayuden a esclarecer qué pasó.

Publicidad

La fiscal a cargo, María Duarte, ordenó una serie de medidas probatorias, entre ellas la autopsia del bebé, declaraciones testimoniales de los adultos presentes en el momento del hecho y la inspección de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la cronología de los hechos y determinar si hubo algún tipo de negligencia, accidente o intervención de terceros.

Hasta ahora no se han difundido detalles sobre la identidad del bebé ni el vínculo familiar de los testigos que estaban en el domicilio al momento del hallazgo, en respeto al marco legal que protege a los menores. Las fuentes judiciales consultadas señalan que es prematuro aventurar hipótesis, y que el caso avanza a partir de elementos objetivos de investigación, sin descartar ninguna línea.

Publicidad

Mientras tanto, vecinos y allegados a la familia expresaron consternación y dolor por lo ocurrido, y las autoridades locales reiteraron la importancia de esperar los resultados de las pericias y la autopsia para comprender las circunstancias de este lamentable suceso.