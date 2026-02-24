El Gobierno nacional oficializó una actualización de los cuadros tarifarios de peajes en la red vial concesionada por Corredores Viales S.A., que incluye la Autopista Riccheri, la Ezeiza-Cañuelas, la Buenos Aires-Rosario, la Rosario-Córdoba y tramos de las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras, que comenzarán a regir desde el jueves 26 de febrero a las 00:00 hs, según la Resolución 248/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La actualización representa un alza del orden del 18 % en los peajes de la Autopista Riccheri y otros corredores, con tarifas que varían según categoría de vehículo y horario de paso. En la Riccheri, por ejemplo, autos pagarán $1300 en hora no pico y $1500 en hora pico, mientras que vehículos de mayor porte pueden pagar hasta $6500 y $7500 en hora pico, respectivamente.

La decisión de ajustar los cuadros tarifarios se enmarca en el plan de concesión y privatización de corredores viales impulsado por el Gobierno, que este viernes 27 también prevé la apertura de sobres con propuestas de empresas interesadas en gestionar el corredor que incluye la Riccheri y la Ezeiza-Cañuelas.

Los aumentos impactan en estaciones de peaje localizadas en corredores que atraviesan 13 provincias argentinas, desde el Corredor I (que incluye tramos en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy) hasta el Corredor X (en La Pampa y Buenos Aires), afectando a usuarios frecuentes de rutas y autopistas de gran parte del país.

Desde Vialidad Nacional se señaló que la actualización busca garantizar parámetros mínimos de calidad en la ejecución de obras, conservación y servicios vinculados a la red vial concesionada, y también se promueve el uso de sistemas como TelePASE para agilizar el cobro y reducir tiempos de viaje.

Los transportistas y conductores deberán tener en cuenta las nuevas tarifas al planificar viajes por estas rutas, ya que los peajes funcionan como punto de financiamiento de la infraestructura vial concesionada y su actualización periódica suele generar impacto directo en el costo del traslado de bienes y pasajeros.