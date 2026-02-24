La lesión del defensor Lisandro Martínez fue confirmada por los exámenes médicos tras la molestia que sufrió el pasado fin de semana y que le impidió jugar con el Manchester United ante Everton por la Premier League. El parte médico indica que se trata de una dolencia en el sóleo izquierdo, una zona muscular sensible que en algunos casos exige cuidado para evitar recaídas, y que ha generado preocupación por su cercanía a la Finalissima 2026 ante España, el 27 de marzo en Qatar.

Pese al diagnóstico, fuentes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y del propio Manchester United señalaron que la lesión no sería de gravedad y que “podría volver a entrenarse en los próximos días”, lo que mantiene la expectativa de que llegue en condiciones al importante duelo contra el campeón de Europa.

Martínez sufrió la molestia durante las últimas jornadas del calendario inglés y su ausencia en el encuentro frente al Everton obedeció a la decisión médica de precaución, dado que el zaguero había regresado hace poco tiempo tras una extensa recuperación por una lesión anterior que lo mantuvo fuera de las canchas durante varios meses.

El defensor argentino, pieza clave en la defensa de Scaloni, fue preservado por precaución luego de la exploración de la dolencia, y su club espera que esté disponible muy pronto para retomar los entrenamientos, con la aspiración de incorporarlo a la lista de convocados para el choque frente a España, que también representa el primer gran test oficial antes del Mundial 2026.

La incertidumbre rodea también al resto del plantel albiceleste, con otros futbolistas lidiando con distintas lesiones, lo que convierte a este tramo de preparación en un desafío añadido para el entrenador de la Selección.