La Justicia federal citó a declaración indagatoria a la exfiscal Viviana Fein para este martes 24 de febrero en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el departamento donde fue hallado muerto el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini a instancias de un dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, que detalló falencias en el manejo de la escena del hallazgo del cuerpo.

Fein, ya jubilada, deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py 2002 en Comodoro Rivadavia y San Martín, Ciudad de Buenos Aires, y responder como imputada por las irregularidades que se le atribuyen. La primera fecha prevista para su indagatoria (el 15 de diciembre pasado) fue postergada a pedido de su defensa para permitir el acceso a las pruebas del expediente.

Publicidad

El dictamen de Taiano sostiene que en las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo de Nisman se registraron serias falencias en la preservación de la escena del crimen, lo que habría permitido la contaminación del lugar y la pérdida de evidencias clave que podrían haber sido determinantes para la investigación. Entre ellas se señala la entrada y circulación de personas no identificadas en el departamento de Puerto Madero, sin el debido registro o control, y la demora excesiva en la respuesta inicial al procedimiento.

Las críticas al procedimiento original se remontan a largas polémicas sobre el manejo de la escena y la recolección de pruebas en el departamento del fiscal de la UFI-AMIA, cuya muerte (con un disparo en la cabeza) sigue siendo objeto de investigación judicial y mediática. El fiscal Taiano ya había presentado dictámenes extensos describiendo lo que calificó como “descontrol” en la escena y la alteración de indicios que podrían haber aclarado las circunstancias de los hechos.

Publicidad

Ahora, dependerá del juez Ercolini si hace lugar al pedido fiscal y confirma la indagatoria, lo que convertirá a Fein en una acusada formal en este tramo del proceso, marcando un hito significativo en una causa que se mantiene abierta más de una década después del hallazgo del cuerpo de Nisman.

La causa, de alta complejidad y resonancia pública en Argentina, continúa generando debates sobre la actuación de los investigadores originales y la necesidad de esclarecer no solo cómo murió Nisman, sino también si hubo errores u omisiones que dificultaron el avance de la investigación.