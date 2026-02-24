La UEFA decidió suspender provisionalmente por un partido a Gianluca Prestianni, extremo de Benfica, tras una denuncia de presunto comportamiento discriminatorio dirigida a Vinícius Júnior, delantero de Real Madrid, durante el partido de ida de los playoffs de la Champions League 2025/2026. Esto significa que no podrá jugar la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu, donde el club portugués intentará remontar un 1-0 adverso.

La sanción es provisional y preventiva, dispuesta por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA mientras continúa la investigación sobre el incidente del 17 de febrero en Lisboa, donde, según la denuncia, Prestianni dirigió un insulto racista hacia Vinícius después de que éste marcara y celebrara frente a los seguidores locales.

Desde el club, Benfica lamentó la decisión de la UEFA y anunció que presentará un recurso, aunque reconoció que “es poco probable” que el recurso tenga efecto práctico antes del partido de vuelta, dado el calendario inmediato. El club también afirmó su compromiso con la lucha contra el racismo y la discriminación, destacando valores históricos vinculados a figuras emblemáticas de su historia.

El incidente fue ampliamente difundido: el árbitro francés activó el protocolo antirracismo tras la denuncia de Vinícius y el partido se detuvo varios minutos, aunque no se sancionó de inmediato en el terreno de juego. Prestianni ha negado las acusaciones, señalando que sus palabras fueron malinterpretadas, mientras que algunos jugadores y comentaristas han criticado la decisión de UEFA por basarse en evidencias preliminares.

El caso desató reacciones en el fútbol europeo, con figuras como Kylian Mbappé apoyando a Vinícius y pidiendo medidas firmes contra el racismo, mientras que el entorno de Benfica sostiene la inocencia de su futbolista y la defenderá en todos los ámbitos disciplinarios.

La investigación sigue en curso y la UEFA podría aplicar sanciones adicionales si se comprueba la violación de sus normas antidiscriminatorias, lo que marcaría un hito en la aplicación de protocolos contra el racismo en el fútbol europeo.