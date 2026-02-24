Los testimonios de cuatro soldados rusos aportados a la BBC revelan ejecuciones y torturas cometidas por comandantes contra sus propios compañeros de armas en el frente de la guerra en Ucrania, según relatos recogidos en el documental La línea cero: dentro de la guerra de Rusia.

Dos de los hombres declararon haber visto fusilamientos en el acto de soldados por negarse a seguir órdenes, incluyendo un episodio en el que un comandante galardonado como “Héroe de Rusia” ejecutó a un recluta a corta distancia con una frase sorda: “clic, clac, ¡bang!”. Otro compañero afirmó haber visto a su superior disparar directamente contra cuatro soldados.

Los testimonios también señalan que el término militar ruso “reducir a cero” (ejecutar a propios soldados) se empleaba como castigo e intimidación ante la desobediencia. Uno de los exsoldados relató haber visto 20 cuerpos de compañeros tirados en una fosa tras ser “zeroed” por sus propias filas, práctica que, según los hombres, servía para disuadir a otros.

Además de las ejecuciones, los soldados denunciaron torturas contra quienes se negaban a participar en asaltos extremadamente peligrosos, llamados “tormentas de carne”, misiones que describen como casi suicidas. Relataron palizas, descargas eléctricas y privación de comida aplicadas a hombres que rechazaron obedecer, antes de ser enviados desarmados al combate.

Los relatos incluyen detalles personales de cómo algunos reclutas fueron movilizados y enviados al frente sin preparación, con uno de ellos recordando que, antes de la guerra, trabajaba enseñando a niños con necesidades especiales en los Urales. Otro combatiente, convertido en paramédico, calificó al comandante que ordenaba fusilamientos como un “carnicero”.

Los hombres que hablaron con la BBC están ahora fuera de Rusia y llevan consigo las secuelas psicológicas de lo vivido, mientras que sus testimonios representan, según la cadena británica, una de las primeras veces que soldados rusos hablan abiertamente sobre estas prácticas.