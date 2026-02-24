Tras la muerte de Eric Dane, Laura Ann Tull, actriz de Grey's Anatomy, lo acusó de bullyng

A pocos días de confirmarse el fallecimiento de Eric Dane a los 53 años, la actriz Laura Ann Tull, quien trabajó como extra en la serie Grey’s Anatomy, lanzó duras acusaciones contra el fallecido actor. Tull utilizó la red social Threads para responder a una publicación de la revista Variety, donde calificó a Dane como un "bully y un imbécil".

Según el testimonio de la actriz, Dane "era realmente malvado" y llegó a afirmar que el actor "se merecía lo que le pasó". Tull relató que alrededor del año 2005 padecía cáncer y una condición autoinmune, por lo que necesitaba trabajar para costear su atención médica, pero asegura que el actor la difamó y dañó su salud mental. "Él me odiaba porque dije que yo amaba la literatura clásica, a una chica que estaba leyendo una novela de Jane Austen en el set", escribió Tull, añadiendo: "Me llamaba 'rara' sin haber siquiera hablado conmigo".

Publicidad

La actriz sostiene que su intervención fue determinante para la carrera de Dane en la producción, donde el actor participó entre 2006 y 2012. "Desearía que se hubiera disculpado y hubiera admitido lo que hizo. Yo soy la razón por la cual lo despidieron. Yo le hablé a la asistente de Shonda Rhimes dos semanas antes de que anunciaran que se iba", aseveró. Tull también lo describió como un "cobarde que me hizo bullying" y denunció: "Se burló de mí cuando yo había vencido al cáncer y tenía una enfermedad autoinmune".

A pesar de que Tull ya había mencionado estos incidentes en la plataforma Medium en 2018 —admitiendo en aquel entonces que nunca habló directamente con él, pero sí lo escuchó hablar mal de ella—, no existen registros oficiales que vinculen su salida de la serie con estos supuestos incidentes. La actriz concluyó afirmando que "su muerte no cambia la destrucción que me causó".