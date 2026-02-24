Shakira confirmó que regresará a Egipto para actuar ante las icónicas Pirámides de Giza el próximo 7 de abril de 2026, en una de las fechas más emblemáticas de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El anuncio, que causó revuelo entre sus seguidores globales, marca la vuelta de la cantante al histórico sitio donde ya brilló hace casi dos décadas durante su Oral Fixation Tour en 2007.

La presentación en las Pirámides de Giza se destaca como un concierto de gran magnitud internacional, previsto en el tramo final de la gira que la ha llevado por varios continentes y ciudades emblemáticas del espectáculo mundial este año. El evento será un hito más en la trayectoria de Shakira, considerada una de las artistas latinas más influyentes y exitosas de las últimas décadas.

Este espectáculo en Egipto no es la primera vez que la cantante se presenta frente a las Pirámides: su actuación en 2007 atrajo a más de 100 000 personas en una noche histórica que quedó grabada en la memoria colectiva y marcó un récord de concurrencia en el país africano.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran, que comenzó en 2025 apoyando su álbum del mismo nombre, ha sido un éxito global, con numerosos shows vendidos y una agenda que incluye fechas en Medio Oriente, Asia y América, lo que refuerza la magnitud de este concierto especial en Egipto.

Además de la fecha en Giza, Shakira tiene programados otros conciertos importantes en la región, como su presentación en el Offlimits Music Festival en Abu Dhabi el 4 de abril, consolidando una semana de intensa actividad artística en lugares icónicos antes de su regreso al tour en otros continentes.

El anuncio generó entusiasmo entre los fanáticos y medios internacionales, que destacan la combinación de música, patrimonio cultural y espectáculo en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.