El sorpresivo anuncio del conductor Ángel de Brito, quien confirmó al aire que Denise Dumas se suma a LAM como nueva "angelita", encendió rápidamente el debate: ¿llega para ocupar el lugar de Yanina Latorre o para mover otras piezas dentro del panel? El conductor celebró la incorporación con su clásico tono punzante, mientras la flamante panelista entró entre nervios, humor y alguna que otra chicana que no pasó desapercibida.

Desde su llegada al estudio, el presentador la recibió con pompa. "Bienvenida a nuestra nueva angelita, la señora Denise Dumas. Por fin lo logramos", anunció, marcando el inicio de la noche. Ella respondió con ironía, dejándose llevar por la dinámica del programa: "Bienvenida con toda tu bondad, te va a hacer muy mal", lanzó entre risas, dejando claro que no piensa llegar tímida.

En medio del ida y vuelta, Denise Dumas contó que venía de un viaje que marcó un antes y un después en su rutina familiar. "Me fui sola con mi marido después de trece años. Nos miramos y dijimos: ‘¿Quién eras vos?’", recordó, en alusión a unas vacaciones que la desconectaron de la vida cotidiana y de la troupe de hijos y familiares que usualmente la acompañan. La charla siguió con anécdotas, siempre condimentadas, como corresponde al ambiente del ciclo. "Siempre viajamos con los chicos; somos ocho. Es como Mi pobre angelito. Manejo una van para diez personas con las valijas", comentó, dibujando la escena caótica y divertida de cada escapada familiar.

En ese mismo tono, también contó que visitaron Londres y que el viaje incluyó teatro: "Nos fuimos a conocer Londres, a ver teatro porque él va a hacer una comedia musical. Va a ser Papá por siempre”, relató, mostrando orgullo y entusiasmo por el proyecto.