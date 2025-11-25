El Cine Teatro Municipal reabre sus puertas con un espectáculo gratuito este 28 de noviembre

El Cine Teatro Municipal de San Juan reabrirá sus puertas al público este viernes 28 de noviembre con un evento artístico gratuito que reunirá a destacados elencos locales. La función inaugural se desarrollará a partir de las 21 horas en el histórico espacio cultural ubicado en el centro de la ciudad.

El programa de reapertura incluirá presentaciones del Estudio de Danza Pavlova, el cantante Sebastián Garay, el Ballet Municipal, el conjunto San Juan Nuestro Tiempo y la artista Mariana Clemensó. La diversidad de propuestas busca reflejar el perfil plural que tendrá la programación del espacio cultural renovado.

Publicidad

Las invitaciones para acceder al evento podrán retirarse de manera gratuita el jueves 27 de noviembre en la boletería del teatro, en horario de 9 a 13 horas. La capacidad del recinto es limitada, por lo que se recomienda a los interesados adquirir sus entradas con anticipación.

Esta reapertura marca el regreso a la actividad cultural regular de uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, que ha sido sometido a trabajos de mantenimiento y mejoras en su infraestructura. El Cine Teatro Municipal representa un patrimonio cultural para los sanjuaninos y constituye un escenario fundamental para el desarrollo de las artes escénicas locales.