Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, pero su voz sigue latiendo en la memoria colectiva. A cinco años de su partida física, el astro argentino continúa siendo una presencia ineludible en la cultura popular: en murales, camisetas, canciones, tatuajes, y también, o sobre todo, en frases que trascendieron el tiempo, que condensan su filosofía de vida, su rebeldía y su modo único de entender el mundo.

Maradona no solo dejó goles inolvidables y gambetas inmortales; también dejó palabras que, igual que sus jugadas, quedaron grabadas para siempre.

A continuación, algunas de las frases más emblemáticas que forman parte de su legado: