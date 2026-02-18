Un violento episodio ocurrido alrededor de las 22 horas en el interior de la Villa Pedro Echagüe, en el departamento Santa Lucía, terminó con un joven de 22 años internado tras recibir una puñalada en el pecho. El presunto agresor, de 35 años, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El hecho fue confirmado por el comisario mayor Sebastián Romero, jefe de la Unidad Coordinadora de la Policía de San Juan, quien brindó detalles en Radio Sarmiento.

Publicidad

“A las 22 horas se toma conocimiento a través de Trueno Halcón, nuestro canal policial, en el cual en el interior de la Villa Pedro Echagüe habría una gresca”, explicó. Al arribar al lugar, el personal constató que la víctima ya había sido trasladada en un vehículo particular al Hospital Guillermo Rawson.

Según indicó el jefe policial, se trató de una “gresca intrafamiliar”, aunque todavía se investiga el vínculo exacto entre las partes. Ante la consulta sobre si se trataría de un tío y su sobrino, Romero respondió: “Es lo que se está determinando, qué grado de parentesco tienen entre ambos sujetos”.

Publicidad

Una herida a centímetros del corazón

De acuerdo con la información preliminar, el joven herido sufrió “una herida cortante con un arma blanca a pocos centímetros del corazón”. El comisario confirmó que el muchacho fue intervenido quirúrgicamente durante la noche.

“Tengo entendido que anoche habría sido operado este sujeto mayor de edad”, señaló, y agregó que hasta el momento “estaba fuera de peligro, pero sí internado con custodia policial en el hospital Rawson”.

Publicidad

Investigan el móvil y una versión sensible

Respecto al origen de la pelea, Romero aclaró que el móvil está bajo análisis de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) interviniente. “Es un producto que se está llevando a cabo a partir de la UFI interviniente, a ver qué es lo que ha determinado esta gresca, si ha sido un problema de antigua data o ha sido en el día de ayer”, explicó.

En relación a una versión aportada por vecinos sobre un presunto abuso que habría motivado la reacción, el jefe policial fue cauto: “Todo esto, interpretaciones de los distintos vecinos testigos, va a ser sujeto a investigación”. No obstante, reconoció que “esas son versiones las cuales la UFI interviniente y la policía actuante van a tomar como guía de estudio para resolver este caso”.

El agresor está prófugo

El presunto autor del ataque tiene 35 años y, hasta el momento, no fue detenido. “Se están llevando a cabo las medidas legales al caso para su detención inmediata”, afirmó Romero. Y confirmó: “Se están llevando a cabo las medidas necesarias para dar con el paradero de este sujeto”.

La causa es investigada por la Comisaría Quinta con intervención inicial de la UFI genérica. Desde la fuerza indicaron que la calificación y la fiscalía interviniente podrían modificarse según la evolución del estado de salud del joven herido. Mientras tanto, continúa el operativo para localizar al sospechoso y esclarecer las circunstancias que derivaron en el violento episodio.