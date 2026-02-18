La Fiesta del Cine vuelve a las salas de todo el país con entradas promocionales desde $4.000 para funciones 2D y 3D durante una semana completa. La iniciativa, que busca incentivar la asistencia a los cines, se desarrollará con la participación de las principales cadenas y complejos independientes, que también ofrecerán descuentos en combos y promociones especiales.

El evento se extenderá por varios días consecutivos y permitirá ver estrenos recientes, clásicos reestrenados y películas que continúan en cartelera a un precio unificado en todo el territorio nacional. El valor promocional rige principalmente para funciones tradicionales, mientras que las salas premium o formatos especiales pueden tener tarifas diferenciadas.

La cartelera incluirá una mezcla de títulos actuales y reestrenos de películas populares de distintas épocas, lo que amplía la oferta para distintos públicos. Además, la semana coincide con nuevos lanzamientos en cines, lo que suma opciones para quienes buscan ver estrenos en pantalla grande a un costo más accesible.

Desde la organización destacan que el objetivo es acercar nuevamente al público a las salas tras un período de caída en la asistencia y reforzar la experiencia colectiva del cine. En cada complejo habrá beneficios propios, como descuentos en pochoclos y bebidas, y se recomienda consultar la web oficial del evento o la de cada cadena para conocer horarios, cines adheridos y condiciones de la promoción.

La Fiesta del Cine se consolida así como uno de los eventos más esperados por los cinéfilos, con precios reducidos en todo el país y una programación que combina nostalgia, estrenos y propuestas para toda la familia.