Los precios de alimentos y bebidas volvieron a registrar subas en las primeras dos semanas de febrero, luego de impulsar la inflación de enero al 2,9%, y seguirían presionando el IPC de febrero según estimaciones de consultoras privadas. A pesar de cierta desaceleración respecto al primer mes del año, los incrementos permanecen por encima del 2%, nivel no visto desde agosto de 2025, cuando el aumento fue del 1,5%.

Las proyecciones de EcoGo sitúan la inflación de alimentos entre 2,6% y 2,8%, estimando que el IPC general de febrero ronde entre 2,7% y 3%. La consultora destacó que la carne presentó una aceleración de precios que aporta presión adicional al rubro.

Por su parte, Econviews proyecta un incremento del 2,2% en alimentos durante las últimas cuatro semanas, mientras que LCG midió 1% en la segunda semana, lo que implicaría un 2,4% mensual. Analytica, en tanto, ubicó la suba promedio en alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires en torno al 2,6%. Invecq estima que la inflación mensual del IPC cierre febrero en 2,5%, indicando una leve desaceleración respecto a enero.

En enero, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,7%), principalmente por aumentos en carnes, derivados y verduras, tubérculos y legumbres. Por categorías, los precios Estacionales lideraron el incremento con 5,7%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los Regulados (2,4%).

El análisis de las consultoras refleja que, si bien se observa cierta desaceleración frente a los picos de meses anteriores, los alimentos continúan como el principal motor de la inflación, manteniendo la presión sobre el poder adquisitivo y anticipando un febrero con un IPC cercano al de enero.