Cine gratuito en el Chalet Cantoni: proyectarán "Arráncame la vida" este jueves

El próximo jueves 19 de febrero, a partir de las 20 horas, el Chalet Cantoni Casa Cultural abrirá sus puertas para una nueva edición del ciclo de cine "Pantallas Abiertas", una propuesta cultural que busca generar espacios de encuentro y reflexión a través del séptimo arte. La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada, y estará destinada a público mayor de 13 años, mientras que los menores de 18 años deberán concurrir acompañados por un adulto.

En esta oportunidad se proyectará "Arráncame la vida", un drama romántico de 107 minutos de duración dirigido por Roberto Sneider y basado en la aclamada novela homónima de la escritora mexicana Ángeles Mastretta. La película, estrenada en 2008, está ambientada en el México posrevolucionario y narra la historia de Catalina Guzmán, una joven que contrae matrimonio con el ambicioso general y político Andrés Ascencio. A través de la mirada de Catalina, el film aborda temáticas profundas como el poder, la opresión, la transformación personal y el despertar de una mujer que busca construir su propia voz en un contexto social y político atravesado por estructuras patriarcales.

El ciclo "Pantallas Abiertas" tiene como objetivo promover el acceso libre a producciones cinematográficas de relevancia artística y social, fomentando el disfrute colectivo y el intercambio de ideas en torno a las problemáticas que las obras proponen. La iniciativa, impulsada desde el ámbito cultural provincial, busca consolidar al Chalet Cantoni como un espacio de referencia para la difusión del cine de calidad y el encuentro comunitario.

Los organizadores invitan a los interesados a acercarse con anticipación para asegurar su lugar, dado que la capacidad del espacio es limitada y el ingreso se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo. La función promete ser una oportunidad única para disfrutar de una obra cinematográfica de gran valor artístico en un entorno cultural emblemático de la provincia.