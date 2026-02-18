Una mujer de 29 años lucha por su vida tras ser baleada por su pareja en su vivienda de la ciudad bonaerense de Junín, en un hecho ocurrido durante la madrugada del martes y que fue caratulado como femicidio en grado de tentativa. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital interzonal y permanece internada en terapia intensiva en estado crítico.

El ataque se produjo en medio de una discusión dentro del domicilio, donde se escucharon disparos de arma de fuego. La agresión ocurrió delante de los dos hijos de la pareja: un niño de 2 años y un bebé de pocos meses, que se encontraban en la casa al momento del hecho.

Publicidad

Tras un llamado de alerta, efectivos policiales llegaron al lugar y detuvieron de inmediato al principal sospechoso, un hombre de 25 años, señalado como la pareja de la víctima. Durante el procedimiento se secuestró el arma con la que se habría efectuado el ataque.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Fernanda Sánchez, quien trabaja junto a la policía científica y el Comando de Patrullas para esclarecer las circunstancias del episodio y determinar responsabilidades. El caso fue formalmente caratulado como “femicidio en grado de tentativa”.

Publicidad

Mientras avanza la causa judicial, la mujer continúa internada en estado crítico y bajo atención médica intensiva, en tanto el agresor permanece detenido a disposición de la Justicia.