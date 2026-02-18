La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad y en febrero de 2026 el valor bruto de la prestación supera los $420.000 mensuales. La cifra se aplica tras el aumento por movilidad del 2,85% y corresponde a los titulares que cumplen los requisitos para cobrar el beneficio.

El monto bruto de la AUH por discapacidad quedó fijado en $420.354 para febrero. Sin embargo, como ocurre con esta prestación, el organismo previsional retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad, por lo que el pago directo mensual ronda los $336.283.

Publicidad

La asignación se ajusta todos los meses en base al Índice de Precios al Consumidor, según el esquema de movilidad vigente desde 2024. Ese mecanismo busca que las prestaciones acompañen la inflación y mantengan el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Además del monto principal, las familias que perciben AUH por discapacidad pueden recibir otros refuerzos, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche del Plan 1000 Días, dependiendo de la composición del hogar y la edad de los hijos. Estos extras se depositan en la misma cuenta y elevan el ingreso total mensual.

Publicidad

Para cobrar el 20% retenido a lo largo del año, los titulares deben presentar la Libreta AUH ante Anses, trámite que certifica la asistencia escolar y los controles sanitarios del menor o la persona con discapacidad. Una vez realizado, el organismo liquida el monto acumulado correspondiente.

En este contexto, el nuevo valor de la AUH por discapacidad para febrero se convierte en uno de los principales ingresos para hogares con niños, niñas o personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, en un esquema que continuará con ajustes mensuales atados a la evolución de la inflación.