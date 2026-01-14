Las primeras jornadas de las colonias de verano en San Juan dejaron al descubierto una situación sensible que activó alertas y un operativo de acompañamiento integral por parte del Gobierno provincial, en el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Equipos profesionales identificaron casos de niños con autismo y, en situaciones puntuales, conductas vinculadas a intentos de suicidio, lo que derivó en la puesta en marcha de protocolos de seguimiento, derivación y trabajo interdisciplinario con familias y áreas municipales.

El hallazgo se produjo durante el desarrollo de talleres y actividades recreativas que permiten observar de manera cotidiana a los participantes. Desde la Dirección de Políticas Alimentarias, la directora Lorena Acosta, explicó que las detecciones se dieron con dimensiones del desarrollo de los niños y la salud mental. En diálogo con DIARIO HUARPE, Acosta sintetizó: “Hemos detectado niños con otro tipo de problemáticas como son casos de autismo, eso ha sido lo más común en estos pocos días de colonia, y también casos de intentos de suicidios”.

Intervención conjunta

Las profesionales que integran las colonias cuentan con herramientas de observación y acompañamiento que favorecen la detección precoz de señales emocionales y conductuales. Según detalló Acosta, "esto se ha detectado en los casos de chicos más grandes, como 11 o 12 años”.

Ante la aparición de estas señales, se conformó un abordaje interdisciplinario que incluye psicólogos, operadores y otros perfiles profesionales. “Estamos abordando estos casos, derivando, y nos estamos ocupando de esas problemáticas, acompañando a esas familias y vamos a investigar con todo el equipo de psicólogas, todo un gabinete puesto para esto”, aseguró la directora, al referirse al despliegue sanitario y comunitario que comenzó a funcionar en los primeros días de la temporada.

El equipo destacó que la detección temprana no solo permite intervenir antes de que los cuadros avancen, sino también generar una contención ajustada a cada situación y evitar que las problemáticas queden invisibilizadas en el ámbito doméstico o escolar.

Indicadores

Acosta también hizo hincapié en el rol que tuvieron los talleres para advertir indicadores de salud mental infantil. “Nuestras profesionales han podido detectar y abordar estos. A través de estos talleres se pudo detectar que había chicos con depresión”, explicó. La evaluación aún se encuentra en una etapa inicial, ya que cada caso requiere tiempo de análisis para evitar diagnósticos apresurados y comprender el contexto que rodea a cada niño.

Las autoridades remarcaron que se trata de un proceso cuidadoso, que incluye evaluación clínica, entrevistas y articulación territorial. “Nos estamos ocupando e investigando la causa y abordar el diagnóstico”, agregó Acosta, señalando que el objetivo es acompañar sin interrupciones y sostener el proceso durante el verano y más allá del dispositivo estival.

Trabajo con las familias

Uno de los ejes centrales del protocolo es la incorporación del entorno familiar como actor clave en el acompañamiento. “Vamos a ir más a fondo, acompañando, con los familias”, dijo la funcionaria, una definición que resume la dimensión comunitaria que adoptó el abordaje.

Desde el área destacan que las familias cumplen un rol fundamental tanto en la comprensión de las problemáticas como en la continuidad del tratamiento y la derivación hacia servicios especializados.

En este contexto, a tan solo algunos días de iniciadas las colonias, no descartan que puedan aparecer nuevos casos a medida que avancen las actividades. El objetivo inmediato, según explicaron, es cuidar a los chicos y darles acompañamiento.