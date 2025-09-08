La Policía de San Juan allanó un domicilio en Caucete, donde descubrió un depósito clandestino de repuestos de motocicletas robados a la dueña de un comercio del rubro.

Una investigación de la Comisaría 9ª de Caucete, dirigida por el comisario Lic. Esteban Echavarría, culminó en un exitoso allanamiento que permitió atrapar a un delincuentes que robaban en la ex villa Las Moritas, ahora conocida como barrio Cipolletti, en el departamento Caucete. Tras varias semanas de tareas investigativas, los uniformados lograron dar con el paradero de uno de los sospechosos, apodado el “Turco” Vidable, quien se hacía pasar por albañil para robarle a su empleadora, la dueña de la reconocida casa de repuestos MIC Motos.

El operativo se realizó en una vivienda de la ex villa Las Moritas, en cumplimiento de un mandato expedido en relación a un legajo que se había iniciado a comienzo del mes de septiembre en curso. La denuncia había sido radicada por la propietaria de MIC Motos, quien sospechaba de uno de sus empleados, un albañil, que aprovechaba su trabajo para robarle repuestos y otros elementos de valor de su depósito, ubicado en la misma casa de la damnificada.

Con la información recabada, la Brigada de la Comisaría 9ª logró determinar el domicilio del acusado. En el allanamiento, realizado en compañía del ayudante fiscal Ezequiel Eiben, la Policía encontró y secuestró gran cantidad de artículos, entre ellos, dos baldes de pintura látex, cámaras de motocicletas, un taladro, lentes de seguridad, juegos de retenes, velocímetros, bujías, reguladores de voltaje, cadenas de motocicletas, kits de cilindros, pastillas de freno, amortiguadores, kits de pistón, tiras de luces led, parches, una pinza, un alicate, tapa de cadena, limpiador de metal, lubricantes de cadenas y bujes.

Por el momento, el acusado quedó a disposición del ayudante fiscal Ezequiel Eiben y en las próximas horas se podría realizar la audiencia de formalización, donde se conocerán los cargos en su contra. La investigación continúa para determinar si el “Turco” Vidable actuaba solo o si los elementos robados eran para una banda de reducidores.