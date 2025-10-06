Este lunes, la Comisaría 3° informó que la detenición de un hombre identificado como Federico Gonzalo Aguirre Suárez, de 27 años, acusado del delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa. Según la denuncia, el hecho ocurrió en una playa de estacionamiento situada en calle Laprida 354 Este, donde el sospechoso fue sorprendido mientras intentaba forzar el candado de un cofre que contenía herramientas de trabajo.

Al advertir la presencia policial, el joven intentó darse a la fuga saltando un muro, pero fue rápidamente reducido y aprehendido por el personal actuante.

Tras el procedimiento, el caso quedó bajo la órbita del fiscal de flagrancia, Dr. Facundo Romero, quien, tras consultar con la Dra. Paula Carena, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación sobre el intento de robo.