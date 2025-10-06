Un conflicto escló niveles peligrosos el pasado domingo. Según reportó la Subcomisaría Santa Lucía Este, el pasado 5 de octubre de 2025 fue detenido Roberto Agustín Garcés, de 67 años, acusado de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegítima.

De acuerdo con la denuncia, Garcés mantuvo una fuerte discusión con otro hombre y, en medio del altercado, sacó un arma de fuego y lo amenazó de muerte. Ante la gravedad de la situación, efectivos policiales intervinieron rápidamente, logrando aprehender al sospechoso y secuestrar el arma utilizada.

Durante el operativo, la policía incautó una pistola Bersa calibre .22 con diez cartuchos en su cargador, la cual fue puesta a disposición de la Justicia como elemento probatorio.

La fiscal de flagrancia, Dra. Paula Carena, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia para abordar el caso con celeridad. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal mientras avanza la investigación judicial.