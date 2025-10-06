Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, Javier Milei y Diego Santilli protagonizarán este martes su primer acto de campaña conjunta en Mar del Plata, en un intento por reposicionar a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y reordenar la estrategia electoral del oficialismo.

El Presidente y el legislador del PRO participarán al mediodía de la inauguración de la planta de la empresa estadounidense Lamb Weston, en la localidad de General Savio, una inversión de 300 millones de dólares dedicada a la producción de papas fritas congeladas. El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, aliado del PRO, será el anfitrión del evento.

Más tarde, Milei y Santilli encabezarán una caminata por la calle Güemes y luego compartirán escenario en el Movistar Arena, donde el jefe de Estado presentará su libro La construcción del milagro, en un acto con estética libertaria y la presencia de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación juvenil liderada por Santiago Caputo.

Fuentes cercanas al oficialismo señalaron que la nueva estrategia busca darle centralidad política a Santilli, quien será el rostro de la campaña bonaerense en reemplazo de Espert. El objetivo inmediato es reducir la diferencia de casi 14 puntos que el peronismo obtuvo en las elecciones desdobladas del 7 de septiembre, encabezadas por Axel Kicillof.

La renuncia de Espert, envuelto en un presunto escándalo narco que salpicó a su entorno político, generó una crisis interna en La Libertad Avanza y paralizó durante días la campaña bonaerense. La decisión final sobre la candidatura de Santilli será tomada por el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, aunque Milei ya lo presentó públicamente como su reemplazo.

En paralelo, este martes se reunirá por primera vez la mesa bonaerense del oficialismo sin Espert, encabezada por Karina Milei, Santiago Caputo y Sebastián Pareja, y con la participación de Santilli y el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.

El relanzamiento de campaña llega a pocos días del viaje de Milei a Washington, donde se reunirá con Donald Trump, y busca marcar un punto de inflexión tras una semana de tensiones internas, operaciones cruzadas y la necesidad urgente de recomponer el frente electoral libertario antes de los comicios legislativos del 26 de octubre.