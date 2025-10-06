Policiales > Actuación rápida
Santa Lucía: detuvieron a un joven acusado de robo y violación de domicilio
POR REDACCIÓN
Un hecho delictivo terminó en detención y la fuga de uno de los complices de un robo en Santa Lucía. El pasado domingo, la policía detuvo a Molina Ceferino Omar, de 23 años, acusado de robo simple en grado de tentativa y violación de domicilio en casa de una mujer de 50 años.
Según el parte policial, el joven y otro individuo intentaron forzar la ventana del domicilio y el local comercial de la víctima, ubicado en la zona este del departamento. Los efectivos fueron alertados por vecinos y acudieron rápidamente al lugar, logrando aprehender a Molina dentro de una vivienda vecina, donde habría intentado esconderse tras ser sorprendido.
El segundo sospechoso logró escapar y es buscado por la policía. En tanto, el fiscal de flagrancia dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia.
