Un grupo de niños que jugaba en las inmediaciones de la plaza del barrio Fronteras Argentinas, en Jáchal, encontró y manipuló una granada de guerra funcional entre los residuos dispuestos para su recolección. El hecho, ocurrido alrededor de las 22.15 del domingo, fue confirmado por el comisario Rubén Castro, jefe de la Brigada de Explosivos y segundo jefe de la Dirección de Bomberos, en Radio Sarmiento.

Según el relato oficial, los menores descubrieron el artefacto dentro de una caja de cartón entre bolsos y otros desechos que habían sido depositados en la calle para su recolección municipal. Uno de los niños tomó la granada con sus manos y se la mostró a su madre, quien inmediatamente alertó a la Comisaría 21. El primer contingente de Bomberos del Destacamento Zona Norte acordonó el área para evitar aproximaciones.

Al examinar el artefacto, especialistas identificaron que se trataba de una granada de mano modelo FMK-0, de 320 gramos de peso, 50 mm de diámetro y 110 mm de longitud, de tipo fragmentario y de uso exclusivo de fuerzas armadas. Aunque conservaba la anilla de seguridad colocada, se determinó que su condición era riesgosa por tratarse de un explosivo real. El comisario Castro procedió a neutralizar el artefacto in situ durante la noche, aprovechando la baja luminosidad para reducir riesgos.

Bajo directivas de la UFI del Norte, la granada fue trasladada y alojada transitoriamente en la base de Bomberos de Jáchal. En el transcurso de este lunes será conducida en un contenedor especial (tolva) al depósito de la Brigada de Explosivos en la Ciudad de San Juan, donde se realizarán los peritajes correspondientes para establecer si conserva su capacidad explosiva. Independientemente del resultado, el dispositivo será destruido como medida de seguridad estándar.

La investigación penal, a cargo de la Comisaría 21, busca determinar el origen del artefacto y la identidad de quien lo desechó irregularmente entre residuos domésticos. Las autoridades enfatizaron la gravedad del incidente, ya que de haberse retirado el seguro, el artefacto podría haber estallado, con consecuencias potencialmente fatales para los menores y transeúntes de la zona.