El diputado nacional Diego Santilli se convirtió oficialmente en el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en la lista de La Libertad Avanza, luego de la renuncia de José Luis Espert. En diálogo con radio Mitre, el legislador aseguró: “Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás. Hay que seguir con el cambio que llevó adelante Javier Milei”.

Durante la entrevista, Santilli pidió el apoyo de los votantes que no participaron en las primarias y remarcó: “Por lo menos tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar”. Consideró que los próximos comicios “serán determinantes para no volver al pasado” y reconoció que el esfuerzo de los últimos meses “fue durísimo, pero necesario para mantener el rumbo del país”.

En otra entrevista radial, esta vez con Rivadavia, el dirigente explicó que parte del electorado de su espacio no concurrió a votar en septiembre y que el objetivo principal será movilizar a esos votantes. También mencionó su deseo de que se reimpriman las boletas, ya que las actuales mantienen el rostro de Espert, aunque aclaró que en octubre se utilizará Boleta Única Papel.

Santilli reconoció que revertir la derrota de septiembre será “difícil, pero no imposible”. Esta noche asumirá su nuevo rol durante el acto encabezado por el presidente Javier Milei en el Movistar Arena.

En cuanto a cómo se gestó su postulación, el legislador reveló que recibió el llamado de un integrante del oficialismo el día anterior a las 17 horas, y luego comunicó la situación al presidente del PRO, Mauricio Macri, y a Cristian Ritondo. Consultado sobre si Macri podría acompañarlo en la campaña, respondió: “Me encantaría. Todos tenemos que jugar; el esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar atrás”.

Con experiencia en campañas electorales, Santilli recordó los comicios de 2021, cuando encabezó la lista en un contexto “muy difícil” y logró imponerse en las elecciones generales. En materia de gestión, destacó su desempeño en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires: “He bajado los delitos y los homicidios, convirtiéndola en la segunda ciudad del continente con menos homicidios, después de Canadá”.

Sobre la situación económica y política actual, el diputado ponderó los “pilares contundentes” del gobierno de Milei: “Ningún país del mundo puede salir sin equilibrio fiscal. Lograr la estabilidad y bajar la inflación fue un paso enorme”.

Santilli insistió en que el electorado de su espacio “es muy exigente” y que el desafío será convencer a los indecisos: “Te pido que vayas a votar. Volver al pasado ya sabemos cuáles son los resultados”, afirmó.

El legislador también se refirió al escándalo que provocó la salida de Espert, acusado de haber recibido dinero del empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Según explicó, su ascenso al primer lugar se dio conforme al decreto que establece la sucesión por sexo en caso de vacantes, aunque todavía debe ser oficializado por la Justicia.

Finalmente, Santilli llamó a mantener la esperanza y el esfuerzo colectivo: “Estamos cerca de que la Argentina crezca, salga y cambie el rumbo. No podemos abandonar el camino que iniciamos juntos”.