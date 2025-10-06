En la madrugada del 4 de octubre, aproximadamente a la 1.00 horas, se produjo el homicidio de Camila Nicole Bajinai, una joven de 22 años. El fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, confirmó en Radio Sarmiento que la causa fue caratulada como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, descartando de manera categórica que el hecho estuviera vinculado a un ajuste de cuentas, una disputa territorial o actividades narcocriminales.

Según la reconstrucción de los hechos, el origen del episodio fatal fue una gresca vecinal entre las familias Carrizo y Bajinai, la cual se habría iniciado el día anterior, protagonizada por menores de edad y adolescentes. Este enfrentamiento inicial involucró a un sobrino del imputado y a un hijo o familiar de la víctima. Dicha disputa se reanudó en al menos tres ocasiones, escalando progresivamente hasta desembocar en el hecho de sangre.

El episodio final comenzó en la intersección de las calles Benavides y Catamarca, donde se produjo una nueva pelea colectiva, en la que intervinieron mayoritariamente mujeres, además de algunos adolescentes y adultos. La gresca se trasladó luego hacia el sur por la calle Catamarca, ingresando al barrio Echeverría. Frente al domicilio donde pernoctaba el imputado y vivían familiares de este, el acusado efectuó un único disparo a muy corta distancia que impactó en Nicole Bajinai, causándole la muerte.

Inmediatamente después del disparo, la vivienda del imputado fue vandalizada por personas que reaccionaron en el lugar. El sospechoso huyó por los fondos de las viviendas, deshaciéndose del arma en una casa contigua, y se refugió en los techos de la Manzana A del barrio Echeverría. La Fiscalía dispuso un operativo de cerco territorial y electrónico que permitió su captura horas más tarde, oculto bajo un tanque de agua en el techo de una vivienda.

La investigación sostiene que el disparo fue un acto doloso, es decir, intencional. Si bien se reconoce que el hecho ocurrió en el contexto de una pelea vecinal, se enfatiza que no existiría justificativo alguno para el uso del arma de fuego. El imputado, quien contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad pero no por hechos violentos con armas, permanece detenido a la espera de la audiencia de formalización de la causa.

Como consecuencia de los incidentes, cuatro personas, mayormente vinculadas a la familia Bajinai, fueron detenidas por actos de vandalismo y robo en el domicilio del acusado. El Ministerio Público Fiscal implementó posteriormente un retiro estratégico de la custodia policial del lugar, que fue reemplazada por un patrullaje reforzado para garantizar la paz social y prevenir cualquier acto de justicia por mano propia. La investigación continúa su curso para precisar los detalles de la escalada violenta entre las familias.