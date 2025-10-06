La Comisaría 18 de Albardón recuperó una moto Corven 110 c.c. que había sido robada en noviembre de 2023 en la ciudad de San Juan. El hallazgo se produjo durante un operativo de control vehicular, tras una investigación iniciada por la denuncia del propietario en la Comisaría 3ª.

El rodado sutraído que reconoció su propietario original. (Foto gentileza Polcía de San Juan)

El procedimiento policial permitió identificar y recuperar el rodado, que se encontraba fuera del lugar donde había sido sustraído. La investigación incluyó un seguimiento y controles en distintos puntos del departamento hasta dar con el rodado sustraído.

El dueño de la moto se presentó en la Comisaría 18ª y reconoció su vehículo, acreditando la propiedad mediante la documentación correspondiente. Actualmente, el rodado quedó a disposición de la Unidad Conclusiva, que gestionará la entrega formal al propietario.