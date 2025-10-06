El presidente Javier Milei confirmó que Diego Santilli reemplazará a José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia del economista a su postulación dentro de La Libertad Avanza. En una entrevista con LN+, el mandatario destacó “la grandeza del Profe Espert” por haber dado un paso al costado y aclaró: “Yo no lo eché ni lo hubiera echado, porque es víctima de una operación”.

El jefe de Estado explicó que la renuncia fue presentada directamente por Espert, quien hasta ahora encabezaba la lista bonaerense, y aseguró que el reemplazo ya fue conversado con Santilli. “Lo consultamos y él aceptó”, afirmó Milei, aunque advirtió que la última palabra la tendrá la Justicia Electoral, encargada de resolver las interpretaciones del Código Electoral y del decreto sobre Paridad de Género.

Publicidad

El mandatario también defendió la incorporación del dirigente del PRO: “¿Cuál es el problema de que sea alguien del PRO? Si estamos en una alianza nosotros. Eso muestra lo leal y noble del acuerdo, claramente”, remarcó.

Milei elogió a Santilli y coincidió con un mensaje que el propio dirigente publicó en redes: “El rumbo es el correcto. Bajamos la inflación, se recuperan los salarios reales y salieron 12 millones de personas de la pobreza”.

Publicidad

Finalmente, el presidente sostuvo que el desafío económico continúa y pidió no relajarse: “No estoy diciendo que la tarea está completa. A un país desarrollado lo convirtieron, con el populismo, en uno subdesarrollado en camino a ser pobre, y resolverlo demanda tiempo. Por eso decimos que no hay que aflojar”.