San Juan ya tiene a sus 19 candidatas para la edición 2025 del concurso Emprendedora del Sol, una propuesta que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol y que busca reconocer el talento, la innovación y el liderazgo de las mujeres que, con su esfuerzo, transforman sus ideas en oportunidades de desarrollo.

El certamen, impulsado por el gobernador Marcelo Orrego y organizado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, se consolidó como un espacio de inspiración y crecimiento para las emprendedoras sanjuaninas. Este año, la ganadora provincial recibirá un premio de $7.000.000, mientras que las representantes de cada departamento obtendrán $2.000.000 para el primer lugar y $1.500.000 para el segundo puesto.

Además, todas las participantes accederán a capacitaciones, mentorías personalizadas y espacios de difusión, orientados a fortalecer sus modelos de negocio y su liderazgo personal.

El recorrido provincial permitió descubrir emprendimientos de tecnología, reciclado, gastronomía, textil, artesanía y desarrollo sustentable, entre otros. A continuación, los primeros y segundos puestos de cada departamento:

Candidatas por cada departamento:

9 de Julio

1. María Belén Mallea — Cultivo hidropónico de hortalizas, hierbas, frutas y flores.

2. Miriam Carina Pelaytay — Emprendimiento textil de talles especiales.

25 de Mayo

1. Magali Morales — Marroquinería artesanal.

2. Diolinda Villegas — Fabricación de productos de arcilla.

Albardón

1. Paula de la Vega — Cubiertos y sorbetes de caña biodegradable.

2. Águeda Fernández — Cosmética artesanal con productos naturales autóctonos.

Angaco

1. Laura de Lourdes Martínez — Fabricación de panificados.

2. Gisela González — Tipilandia (carpas infantiles en tela friselina).

Calingasta

1. Nadya Carrión — Textil e indumentaria.

2. Irma Neira — Artesanías en piedra y madera.

Capital

1. Abril Aranda — Aplicación móvil de descuentos.

2. Estrella Sánchez — Fabricación de juguetes de madera.

Caucete

1. Gisela Rosana Ibáñez — Crear Puentes: consultora en higiene y seguridad industrial.

2. Luciana Judith Soria — Dulce Algarrobo: recolección y conservación de fruto de algarroba.

Chimbas

1. Silvana Marianela Fontela — Archidocu: soluciones archivísticas y gestión documental.

2. María de las Mercedes Coria — Raíces de Barro: cerámica ancestral y bienestar emocional.

Iglesia

1. Herminia Tello — Lavandería con servicio de retiro y entrega a domicilio.

2. Giselda Castillo — Panificación y viandas para empresas.

Jáchal

1. Patricia Balmaceda — Fábrica de varillas y sachet de miel.

2. Gregoria Ormeño — Panificación tradicional jachallera.

Pocito

1. Adriana Natalia Santander — Juegos didácticos de madera.

2. Rocío Poblete — Espacio deportivo infantil.

Rawson

1. Gabriela Sarmiento — Auplit: app de gestión docente para clases y calificaciones.

2. Bettiana Alarcón — Emprendimiento textil para primera infancia.

Rivadavia

1. Nancy Edith Amelia Barrera — Mi Gurí: remeras inclusivas con sistema braille.

2. Tamara Lena — Donetta Luric: ropa interior inclusiva y sin límite de talle.

San Martín

1. Mariela Vera — Artesanías, manualidades e indumentaria.

2. Erika Guzmán — Ropa de bebé.

Santa Lucía

1. Sabrina Tello — Fabricación de parrilleros y hornos premoldeados.

2. Alcira Vega — Elaboración de alfajores artesanales.

Sarmiento

1. Olga Yolanda Lizzi — Dulces artesanales y regionales.

2. Sonia Fernández — Alfajores artesanales.

Ullum

1. Julieta Gil — Tejido al crochet.

2. Estela Vera — Panificación, semitas y facturas.

Valle Fértil

1. Mónica Fernández — Iniciativa Saquito: infusiones con yuyos locales y saberes ancestrales

2. Gladys Natalia Fernández — Miskinay: alfajores de sidra, citrus, dulce de leche y chocolate.

Zonda

1. Ángela Karina Rojas — Tecla-Cher: grabados en vidrio, madera y cotillón personalizado.

2. Daiana Reinoso — Puntos de Amor: vestidos de fiesta y confección artesanal.