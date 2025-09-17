Una noche de tensión en Rawson culminó con la detención de un joven de 24 años por un intento de robo agravado. Según informó la Comisaría Sexta, Ortega Axel Nicolás, de 24 años, fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico Sur.

El incidente se produjo en la intersección de las calles Ingeniero Krause y Torino. Allí, el detenido amenazó con un cuchillo a un menor de edad para robarle su teléfono celular. A pesar de la intimidación, el menor afectado logró dar aviso rápidamente a las autoridades, lo que desencadenó una inmediata respuesta policial.

Tras recibir la alerta, el personal policial inició la persecución del sospechoso. Durante la huida, Ortega Axel Nicolás arrojó el teléfono celular sustraído, pero continuó su marcha. Sin embargo, la acción policial no cesó hasta lograr individualizar y aprehender al sujeto en la intersección de las calles Dr. Ortega y Santa Rosa.

Durante la detención, los efectivos policiales lograron secuestrar el arma blanca utilizada en el asalto, así como una campera negra con vivos claros que portaba el detenido.