Pese a un comienzo atípico en la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol, los sanjuaninos y turistas no se perdieron la noche cuartetera. Las fuertes ráfagas de viento que comenzaron en la tarde del jueves afectaron a gran parte de la provincia y obligaron a las autoridades a suspender de manera preventiva la actividad en la feria.

Aun así, el escenario principal siguió en marcha. El público llegó para vivir la noche del cuarteto, que reunió a bandas locales como Pijama Party y Omega, y a grupos nacionales como Sabroso, La Banda de Carlitos, Euge Quevedo y Q’ Lokura. La fiesta se extendió hasta pasadas las 5 de la madrugada. HUARPE recorrió la FNS y habló con el público, que coincidió en una misma idea: disfrutar de la música pese al viento.

Karen, de Santa Lucía, llegó decidida pese al mal clima. “Ni loca me perdía esta noche. Vine a ver a Q’ Lokura”, contó. A su lado, su acompañante, que viajó desde Rivadavia, coincidió: “Vine a ver a Euge Quevedo y a Q’ Lokura. Hay que disfrutar, ya iba a parar el viento”.

Karen junto a su acompañante.

Milagros, de Capital, dijo que su grupo asistió principalmente “a ver a Sabroso y a Q’ Lokura”. Reconoció que por un momento dudaron en salir, pero finalmente se animaron porque esperaban que el viento cesara. Su amiga, Lourdes, de Santa Lucía, agregó: “Siempre disfrutando, la música siempre llena el corazón así que siempre pasándola bien. Me gusta mucho el cuarteto, así que vine a ver a las tres bandas”.

Desde Chimbas, Javier también se acercó al predio con su familia. “Vine a ver a Q’ Lokura y Euge Quevedo. La estamos pasando tranquilos. Vinimos temprano por el tema del viento y estamos comiendo algo mientras esperamos el inicio de los shows”, comentó.

La convocatoria trascendió los límites provinciales. Daniela viajó desde Mendoza para vivir su primera Fiesta del Sol. “Vinimos a ver a todas las bandas de esta noche y la entrada ya la tenía, así que no podía decir que no por el viento. Es mi primera vez y San Juan no me recibió muy bien hoy”, dijo entre risas, aunque aseguró que tenía fe en que el clima iba a mejorar. Además, contó que esta sería su única noche en la fiesta, ya que este viernes regresaría a su provincia.

A pesar de las condiciones climáticas, el público acompañó los shows y convirtió la primera noche musical en un encuentro masivo, con el cuarteto como protagonista y una asistencia que resistió hasta la madrugada.