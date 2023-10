Docentes y preceptores de diferentes escuelas del departamento 25 de Mayo reclaman por una deuda desde hace seis meses. Los docentes explicaron a DIARIO HUARPE que desde mayo no perciben los haberes. Daniela González, secretaria administrativa del Ministerio de Educación, confirmó a este medio que esta deuda existe y se inició el expediente para que se cobre por planilla complementaria en noviembre.

Cabe mencionar que los docentes ya habían ido al ministerio y desde ahí les habían informado que a fines de septiembre o los primeros días de octubre cobrarían, pero esto no sucedió. En casos similares, el ministerio de Educación solicita que acudan con el número de expediente a la Isla del Ministerio de Educación ubicada en la planta baja del Centro Cívico de 8 a 17 horas.

Tras volver a preguntar nuevamente en educación el motivo por el cual aún no estaba depositado seis meses de sueldo, el mismo informó que por motivos administrativos no liquidaron sus sueldos, ya que no hubo una creación de sector en cómputo.

“Ya son seis meses de trabajo que no se les paga, algunos hace cuatro y otros cinco meses, y como bien sabemos, el día que cobren, no vendrá con el aumento acorde al porcentaje de inflación”, explicó un docente.

Escuela secundaria anexo Rafael Arrieta

Escuela secundaria anexo Mar Argentino

Escuela secundaria anexo Autonomía del Bono

Escuela secundaria anexo Comodoro Rivadavia.

“La escuela no tiene accesibilidad en transporte público, las calles son de piedra y por lo que los vehículos de los docentes corren peligro de dañarse. Llegar a fin de mes se hace difícil y pagar los gastos de transporte (nafta y gas) se hace cada vez más imposible”, cerraron.