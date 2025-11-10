Una profunda tristeza causó en Caucete y en redes sociales la noticia del fallecimiento de Lautaro “Tato” Lezcano. El joven, de 26 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del lunes.

El siniestro fatal se registró alrededor de las 00:30 horas, mientras Lezcano circulaba en su motocicleta Gilera 120 cc color negro. Según relataron testigos, el joven se dirigía hacia la casa de su hermano e ingresó al interior del barrio Enoé Mendoza a gran velocidad.

El motociclista perdió el control del rodado al tomar por calle Proyectada, con sentido norte-sur. Tato Lezcano cayó violentamente sobre la calzada, golpeando su rostro contra el asfalto. El impacto fue fatal, y el joven falleció de manera instantánea pese a la rápida presencia de los servicios de emergencia y de los vecinos. Su motocicleta derrapó varios metros hasta detenerse junto a una plazoleta del barrio.

Efectivos de la Comisaría 9ª, personal de Policía Científica y de la Brigada trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y procedieron al secuestro del vehículo involucrado.

El fallecimiento de Tato Lezcano generó una fuerte conmoción. Amigos y familiares expresaron su dolor y lo recordaron con emotivos mensajes en redes sociales. Entre los mensajes se leyeron dedicatorias como: "Que triste, Dios mío. Descansá en paz, Tato", "QEPD Tatito. Me quedo siempre con tu buena onda", y "Muy buena persona. No lo creo. Que en paz descanse".

Un amigo, impactado, mencionó haber visto los últimos estados de Lezcano: "Me niego a aceptarlo. Que destino de mierda. Hoy vi tus estados donde querías vender la moto. Me despierto con la cantidad de mensajes de esta maldita noticia".