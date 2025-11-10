Moria Casán regresó a la televisión con "La mañana con Moria" en Canal 13. Para el debut, hubo mucha información picante. La One se metió con temas del momento como la crisis de Marcelo Tinelli, los conflictos de Wanda Nara y los antecedentes románticos de Soledad Aquino. Además, sumó una primicia propia.

Moria anticipó al inicio del programa: "Tengo que confirmar un romance explosivo", manteniendo la intriga a lo largo de toda la emisión. Cerca del final, decidió cortar con el misterio y reveló que su nieto menor, Dante Della Paolera, estaba cumpliendo un mes de noviazgo nada más y nada menos que con Giovanna Dotto, la hija de María Fernanda Callejón.

La actriz, quien ahora también es panelista de Moria, sumó detalles de esta historia de amor. Callejón dijo emocionada que "Se conocieron en el teatro" porque ella está haciendo la obra Viudas e Hijas junto con Sofía Gala.

El nieto de Moria y la hija de Callejón empezaron un tímido romance. Dante tiene 10 años y es el hijo más chico de Sofía Gala, fruto de su relación con Julián Della Paolera. Si bien su madre, Sofía Gala, intenta mantener a sus hijos en el más bajo perfil posible, Dante tuvo un pequeño coqueteo con la actuación en 2017, cuando protagonizó la película "Alanis", retratando a un hijo pequeño de una trabajadora sexual.

En cuanto a Giovanna, también de 10 años, es hija de María Fernanda y Ricky Diotto. La niña muestra desde su infancia un gran interés por el medio artístico. Giovanna ya tuvo trabajos como modelo y estudia canto y baile desde que tiene uso de razón, pues en el futuro sueña con ir tras los pasos de su mamá.