El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de “muy sorprendente” la condena de su aliado brasileño Jair Bolsonaro por cargos de conspiración para derrocar el orden democrático.

Trump se pronunció poco después de conocerse el fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que declaró culpable a Bolsonaro de haber atentado contra la democracia tras su derrota electoral en 2022. “Pensé que fue un buen presidente de Brasil, y me resulta muy sorprendente que eso pueda suceder. Eso es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron en absoluto”, declaró Trump ante periodistas, y agregó: “Era un buen hombre”.

Publicidad

La condena fue dictada este jueves por la Primera Sala del STF con una mayoría de cuatro votos contra uno. El fallo, firmado por Cristiano Zanin, presidente de la sala y ex abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, determinó que Bolsonaro intentó impedir la investidura de Lula tras perder las elecciones de 2022. La sentencia afecta también a siete ex colaboradores, incluidos antiguos ministros y jefes militares, considerados parte de una organización criminal armada orientada a mantener a Bolsonaro en el poder.

Durante su presidencia, Trump mantuvo una relación de afinidad política con Bolsonaro, basada en coincidencias ideológicas y apoyo mutuo. Sus declaraciones establecen un paralelo entre la situación judicial de Bolsonaro y los procesos que él mismo enfrenta en Estados Unidos, sugiriendo una persecución política contra líderes de su misma línea.

Publicidad

El veredicto, que atribuye a Bolsonaro la jefatura de la conspiración para revertir el resultado electoral, se fundamenta en una investigación de la Fiscalía General que documentó desde campañas de descrédito institucional hasta el asalto violento a edificios públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023. La Justicia brasileña continúa deliberando sobre las penas, que podrían alcanzar hasta 43 años de cárcel según los delitos imputados.